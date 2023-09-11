Министр нацобороны Турции принял начальника Генштаба азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции генерал армии Яшар Гюлер принял находящегося с официальным визитом в стране первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Во встрече также принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Метин Гюрак.

Отметим, что К.Велиев находится в Турции с официальным визитом.