МИД Румынии не признаёт т.н. «выборы» в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Румынии не признаёт так называемые «президентские выборы» в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Румынии.

«МИД вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ и выступает за политическое урегулирование всех вопросов в регионе в соответствии с принципами международного права», - отмечает ведомство.

Стоит отметить, что Румыния первая страна ЕС, осудившая т.н. «выборы» в Карабахе отдельным заявлением.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы». Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.