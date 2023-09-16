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Движение “Талибан” готово обеспечить работу посольства Азербайджана в Афганистане - пресс-секретарь (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 сентября 2023 00:10 (UTC +04:00)
Движение “Талибан” готово обеспечить работу посольства Азербайджана в Афганистане - пресс-секретарь (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - “Исламский эмират Афганистан” готов обеспечить работу азербайджанского посольства в Кабуле.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь движения “Талибан” Забихулла Муджахид в эксклюзивном интервью телеканалу CBC-Azerbaijan, опубликованном в воскресенье.

«Мы на сто процентов готовы к открытию азербайджанского посольства в Афганистане. Мы готовы, так скажем, разровнять почву и провести соответствующую работу. Нам в свою очередь также хотелось бы иметь своих представителей в Азербайджане», – подчеркнул официальный представитель талибов.

Полная версия интервью будет опубликована в воскресенье, в 17:00 на канале CBC-Azerbaijan.

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