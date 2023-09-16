Новое решение Тарифного совета позволит снизить цены на лекарства - депутат парламента Азербайджана

БАКУ/Trend/- Установление верхнего предела цен на лекарственные средства позволит сформировать благоприятную конкурентную среду в этой сфере. Тем самым, благоприятная конкурентная среда позволит увеличить количество ассортимента лекарственных средств, повысить качество и снизить цены.

Об этом в субботу сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Он отметил, что Указом Президента Ильхама Алиева от 15 августа 2023 года в закон "О лекарственных средствах" и соответствующий указ о применении этого закона были внесены изменения.

"В этих изменениях были установлены требования для обеспечения доступа к лекарственным средствам, увеличения количества ассортимента, усиления контроля качества и продажи по более низкой цене. Учитывая это, Тарифный (ценовой) совет утвердил верхний предел цен на лекарственные средства.

Когда государство принимает какое-либо решение, оно думает о благополучии людей, в основе и этого решения лежит поддержка социального благополучия нашего народа. Таким образом, данное решение позволит нашим гражданам приобретать лекарства по ценам ниже регулируемых", - заявил депутат.

А.Гусейнов отметил, что данное изменение одновременно облегчит импорт и регистрацию лекарственных средств в страну.

"Известно, что в настоящее время процесс регистрации занимает примерно более 9 месяцев. В соответствующем указе главы государства определена задача по упрощению регистрации лекарственных средств в течение максимум 4 месяцев. Реализация этой задачи позволит создать изобилие лекарственных средств в нашей стране и увеличить количество разновидностей. В таком случае цены на лекарства будут снижатся", - сказал А.Гусейнов.

Отметим, что вчера на очередном заседании Тарифного (ценового) совета было принято решение о применении в качестве верхнего предела оптовых и розничных цен на все лекарственные средства, утвержденных до настоящего времени.

До принятия этого решения применялась единая цена на лекарства, по которой они продавались во всех аптеках страны. Теперь же цены были утверждены в качестве верхнего предела, что означает, что лекарства могут продаваться по ценам ниже утвержденных.

Принятое решение позволит улучшить доступность лекарственных средств, создать более благоприятную конкурентную среду в этой сфере и приобретать лекарственные средства населением по ценам ниже регулируемых.