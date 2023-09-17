В Азербайджане до 3900 человек числятся пропавшими без вести

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане числятся пропавшими без вести до 3900 человек, есть сообщения о том, что 872 человека взяты в заложники. 6 человек – участники Отечественной войны.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором управления внешней политики администрации Президента Хабиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане.

Он отметил, что пропавших без вести подвергали пыткам и убивали.

По его словам, на освобожденных территориях обнаружено 10 массовых захоронений. Опознано 15 останков, найденных в братских могилах.