Армяне жестоко пытали взятых в плен и заложники в I Карабахской войне азербайджанцев - Ханлар Велиев

БАКУ /Trend/ - Армяне бесчеловечно обращались с взятыми в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцами, подвергали их жестоким пыткам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

По его словам, до сих пор армянской стороной не предоставлено никакой информации о судьбе 3890 азербайджанцев, пропавших без вести в период I Карабахской войны.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.