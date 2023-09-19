США приветствуют перевозку гуманитарных грузов в Карабах по Агдамской и Лачинской дорогам - Блинкен

БАКУ /Trend/ - США приветствуют перевозку важных гуманитарных грузов в Карабах как по Лачинской, так и по Агдамской дорогам.

Как передает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы поощряем прямые переговоры для увеличения потока помощи", - добавил он.

Отметим, что помимо Лачинской дороги достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах.

Между офисом Международного комитета Красного Креста в Ханкенди и командованием миротворческих сил России в Карабахе достигнута договоренность о доставке грузов по Лачинской дороге, а также по дороге Агдам-Ханкенди.

Грузы будут перевозиться машинами Международного комитета Красного Креста. Таким образом МККК сегодня начал перевозить грузы для армянских жителей Карабаха по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

Грузовики, принадлежащие Международному комитету Красного Креста, параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди, беспрепятственно пересекли пограничный пункт пропуска "Лачин". После проверки грузовиков, проезжающих через погранично-пропускной пункт "Лачин", был обеспечен их свободный проезд.