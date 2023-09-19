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Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)

Политика Материалы 19 сентября 2023 11:43 (UTC +04:00)
Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Появились первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша.

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Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)
Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)
Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)
Первые кадры с места теракта на дороге Физули-Шуша (ФОТО)
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