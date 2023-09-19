БАКУ /Trend/ - В Агдере уничтожен пункт радиоэлектронной борьбы, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, сообщает во вторник Trend.

"Для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. В ходе антитеррористических мероприятий в Агдере уничтожен пункт радиоэлектронной борьбы, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года в 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района, грузовик марки “КАМАЗ”, в котором находились сотрудники МВД Азербайджанской Республики, в результате террористического акта подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Отметим, что грузовик направлялся к месту теракта, произошедшего в тот же день на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Находящиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглы (1994 года рождения), Ширинов Рамиль Ариф оглы (1987 года рождения), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (1991 года рождения) и Заманов Хазар Азер оглы (1998 года рождения) погибли на месте происшествия.