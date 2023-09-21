Ситуация в Карабахе развивается по плану Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном за 23 часа, принесли свои плоды. Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

Сегодня в городе Евлах прошла встреча представителей армянских жителей Карабаха с представителями центральной власти Азербайджана, и не ошибемся, если скажем, что все идет по плану, определенному Азербайджаном.

Как сказал Trend в четверг политический эксперт Эльчин Мирзабейли, Азербайджан, несмотря на провокации армян, был заинтересован в проведении диалога, однако сепаратисты и их покровители всячески препятствовали развитию процесса.

"Незаконные армянские вооруженные формирования создавали угрозу жизни граждан Азербайджана. Проведенные антитеррористические мероприятия в очередной раз показали профессионализм и силу азербайджанской армии", - сказал он.

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