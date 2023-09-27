27 сентября является началом триумфа, ставшего примером для всего мира - турецкий профессор

БАКУ/Trend/ - 27 сентября - День Памяти шехидов Второй Карабахской войны, которые не только освободили свои земли от оккупации, но и стали примером для человечества.

Об этом в среду отвечая на вопросы Trend, сказал турецкий профессор и историк Шевки Карабекироглу.

Он отметил, что азербайджанцы и ранее предпринимали шаги, которые всегда будут примером для человечества.

"Однако армяне неправильно представляют международному сообществу эти оправданные шаги Азербайджана. В период оккупации армяне насильно, пытками выселили азербайджанцев со своих земель. А сейчас, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на своих землях, мы видим, что ни у одного проживающего там жителя армянского происхождения нет ни царапины. Они добровольно едут туда, куда хотят на своих машинах. Здесь мы видим разницу в культуре и человечности между двумя народами. Но есть те, кто до сих пор не видит реальности и лжет.

Начавшаяся 27 сентября 2020 года Вторая Карабахская война положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель. А сегодня Карабах очищается от армянских незаконных вооруженных формирований. Мы ценим проводимую Азербайджаном в этом направлении политику и предпринимаемые шаги", - добавил Ш.Карабекироглу

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.