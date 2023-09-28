Азербайджан отправил в Ханкенди еще 32 тонны бензина (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Принимаются незамедлительные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджанской Республики и обеспечению потребностей проживающих там армянских жителей.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджанской Республики, 27 сентября очередной автомобиль с 32 тоннами бензина был отправлен по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарной службы в Карабахе.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным лицом по контактам с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.