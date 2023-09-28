В Азербайджане устанавливается широкий спектр запретов в сфере конкуренции

БАКУ /Trend/ - В целях минимизации воздействия государства и других соответствующих органов на конкурентную среду, в законопроекте об утверждении Кодекса конкуренции установлен широкий спектр запретов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Мамед Аббасбейли на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 28 сентября.

Он отметил, что в документе также отражено требование о получении заключения у органа по конкуренции в процессе предоставления субсидий и другой государственной помощи.

"Это очень важно. Потому что при нынешних процессах, происходящих на рынке, мы видим, что при предоставлении субсидий любой организации, государственной компании, с точки зрения конкуренции, это может иметь большие негативные последствия непосредственно для компаний, занимающихся свободной предпринимательской деятельностью.

Поэтому принцип контроля за механизмом субсидирования со стороны антимонопольного органа и выдачи разрешений отражен в проекте закона об утверждении Кодекса конкуренции", - добавил он.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики в Милли Меджлис (парламент) поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект этого кодекса состоит из 12 глав и 84 статей. Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.