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Возведённый в Карабахе мемориал в память об участниках Второй мировой войны использовался в военных целях (ВИДЕО)

Политика Материалы 29 сентября 2023 14:36 (UTC +04:00)
Возведённый в Карабахе мемориал в память об участниках Второй мировой войны использовался в военных целях (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В ходе осмотра Карабахского региона в мемориальном комплексе, возведенном в память об участниках Второй мировой войны на территории Ходжавендского района, было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджанской Республики.

"Обнаруженное на территории комплекса большое количество боеприпасов и оружия различного калибра доказывает, что мемориал использовался в качестве военного склада", - говорится в информации ведомства.

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