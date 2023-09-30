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Минобороны Азербайджана назвало количество оружия, военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

Политика Материалы 30 сентября 2023 20:05 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана назвало количество оружия, военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджанской Республики обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 30 сентября, сообщает в субботу Trend.

Представляем читателям данный список:

ОРУЖИЕ:

1. Cтрелковое оружие – 2585
2. Гранатометы – 224
3. Пушки и гаубицы – 53
4. Минометы – 63
5. Противотанковое вооружение – 54
6. Вооружение ПВО – 135

TEХНИКА:

1. Бронетехника – 22
2. Автомобильная техника - 174
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ:

1. Ракеты – 1685
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 4956
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 12305
5. Гранаты - 5419
6. Ручные гранаты – 3036
7. Патроны - 1976068
8. Другие боеприпасы – 5751

ПРИБОРЫ:

1. Оптические приборы – 280
2. Другие приборы – 37

СНАРЯЖЕНИЕ:

1. Средства индивидуальной экипировки – 997
2. Установки для различных видов оружия – 15
3. Другие средства экипировки – 2260

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