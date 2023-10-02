БАКУ/Trend - Армянские жители Карабаха смогут воспользоваться мобильными услугами ASAN и DOST.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в распространенном заявлении Администрации Президента Азербайджанской Республики.

"На жителей Карабаха армянского происхождения, также распространяется система оплаты труда и социальных выплат, применяемая по всей стране. На них распространяются льготы, социальные услуги и программы занятости, реализуемые в социальной сфере в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Армянские жители Карабаха смогут пользоваться мобильными услугами (Мобильный ASAN и Мобильный DOST)",- говорится в заявлении Администрации.

Отметим, что Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.

Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.