Изменен состав Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств - Распоряжение

БАКУ /Trend - Внесены изменения в состав Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 6 августа 2009 года № 429 “Об утверждении нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств”.

В соответствии с изменением в распоряжении слова «первый заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву» заменены словами «заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву».