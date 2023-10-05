Шуша выбрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества

БАКУ /Trend – В рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации экономического сотрудничества в 2023 году 4-5 октября 2023 года в городе Ардебиль состоялась 7-я встреча экспертов по туризму высокого уровня и 5-я встреча министров туризма стран-членов ОЭС.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"Азербайджанскую Республику на упомянутых встречах представляла делегация Государственного агентства по туризму. В рамках мероприятия состоялось широкое обсуждение текущих перспектив сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами, рассмотрены меры, которые будут приняты для дальнейшего укрепления взаимодействия в соответствующей области. В результате голосования на заседании город Шуша был выбран туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год. Это решение ОЭС нашло отражение в Ардебильской декларации", - говорится в сообщении МИД.