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В связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране продолжается расследование

Политика Материалы 10 октября 2023 13:14 (UTC +04:00)
В связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране продолжается расследование

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Суд над напавшим на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года пока не организован.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на брифинге для прессы в Тегеране представитель судебной власти Ирана Масуд Сетаеши.

Он подчеркнул, что по данному уголовному делу продолжается расследование.

Отметим, что 27 января этого года на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. В результате инцидента погиб 1 сотрудник посольства, двое получили ранения.

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