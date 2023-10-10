Целью СВМДА является обеспечение безопасности через установление доверия - Кайрат Сарыбай

БАКУ /Trend/ - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) преследует цель обеспечения безопасности посредством установления доверия и реализации проектов сотрудничества.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, отвечая на вопросы журналистов.

"На сегодняшний день организация переживает очень важный этап. Наши лидеры в прошлом году запустили процесс трансформации. В этом году министры иностранных дел приняли "дорожную карту" этой трансформации. Речь идет о том, чтобы поднять уровень сотрудничества в рамках СВМДА на новый, более высокий. Азия играет все более новую и весомую роль в глобальных делах. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы совершенствовать методы сотрудничества и найти как можно больше общих проектов для развития взаимных связей", - сказал Сарыбай.

По его словам, для СВМДА важно, чтобы все азиатские нации понимали новую роль, которую они играют в мировой политике.

Говоря о трансформации, Сарыбай отметил, что это процесс, который позволяет постоянно улучшать деятельность самой организации.

"Поэтому у него нет какого-то конкретного тайминга. Наши государства-члены предпочитают иметь эволюционный азиатский подход для того, чтобы мы на каждом этапе ставили новые цели и претворяли эти цели в жизнь", - сказал он.

Отметим, что СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Первый саммит СВМДА прошел в 2002 году.

На саммите в октябре 2022 года было заявлено о начале трансформации СВМДА в региональную организацию.