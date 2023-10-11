Представители азербайджанских НПО обратились к Армении с трибуны Варшавской конференции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Польше проходит Варшавская конференция по человеческому измерению. 11 октября на VII пленарной сессии на тему "Толерантность и антидискриминация" выступили представитель Общины Западного Азербайджана Пярвана Велиева, заместитель председателя организации "Возвращение в Карабах" Гюльмамед Мамедов.

Как сообщает Trend, в своем выступлении они призвали Армению признать право западных азербайджанцев на достойное и мирное возвращение в свои дома.

"Мы приветствуем диалог центральной власти Азербайджана с армянским населением Карабаха. В рамках всех процессов мы призываем Армению признать право западных азербайджанцев вернуться в свои дома", - сказал заместитель председателя организации "Возвращение в Карабах" Гюльмамед Мамедов.

Представитель Общины Западного Азербайджана Пярвана Велиева отметила, что Община ценит потенциал существующего механизма ОБСЕ в сфере национальных меньшинств.

"К сожалению, мы до сих пор видим крайне ненадлежащее отношение Армении к вопросу этнического разнообразия и прав меньшинств. Это прямо нарушает международные документы о правах человека. Мы хотим, чтобы Армения признала наше право на мирное и достойное возвращение", - сказала она.