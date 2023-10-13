72 гражданина Азербайджана отправлены из Израиля в Баку

БАКУ/Trend/ – 12-13 октября в рамках совместного сотрудничества посольства Азербайджанской Республики в Израиле и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 72 гражданина Азербайджана и граждан Израиля азербайджанского происхождения, были отправлены в Баку прямым рейсом над городами Махачкала и Дубай.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Израиле.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".