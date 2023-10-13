Президент Ильхам Алиев: Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере

БИШКЕК /Trend/ - В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов. В этом году рост еще более чем на 20 процентов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.

«Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток–Запад и Север–Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота», - подчеркнул глава государства.