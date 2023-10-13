Омбудсмен распространила заявление в связи с минным инцидентом в Физули

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с гибелью и ранением мирных жителей в результате разрыва противотанковой мины в селе Ашагы Вейселли Физулинского района.

Об этом Trend сообщили в Аппарате омбудсмена.

"Сегодня в селе Ашагы Вейселли Физулинского района в результате разрыва противотанковой мины погиб мирный житель, еще один был ранен. К сожалению, за почти 3 года, прошедших с окончания 44-дневной войны, завершившейся освобождением азербайджанских территорий от оккупации, число погибших или раненых при подрыве на минах на этих землях превысило 330 человек, среди которых преобладают гражданские лица. Тот факт, что Армения, продолжающая минный террор, пренебрегает взятыми на себя согласно международным документам обязательствами, и постоянными призывами в ее адрес с нашей стороны, не предоставляя нашей стране точные карты минных полей, является посягательством на жизнь людей. Это также затягивает процесс восстановления наших земель и возвращения жителей в родные края. Принимая все это во внимание, я призываю международные организации и мировое сообщество во имя защиты жизни и здоровья людей проявить категоричную позицию касательно такой серьезной проблемы, которой подвергается наша страна", - говорится в заявлении.