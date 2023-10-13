Звонок из Баку в Ереван и неадекватная реакция ООН

БАКУ /Trend/ - Так называемый "государственный министр Нагорно-Карабахской Республики" Рубен Варданян, арестованный в Карабахе по обвинению в финансировании сепаратизма и других преступлениях и доставленный в Баку, 11 октября позвонил жене и сказал, что его состояние нормальное. Об этом сообщила не азербайджанская сторона, а его сын Давид Варданян армянскому сайту.

"Он звонил моей матери вчера и в прошлый вторник, меня не было на момент звонка. Он сказал, что его состояние нормальное", - сказал Д.Варданян. Таким образом, можно увидеть, что Азербайджан соблюдает международное право, конвенции в отношении не только гражданских жителей, добровольно покинувших Карабах и направившихся в Армению, но и сепаратистов. Как сообщает другой армянский сайт со ссылкой на депутата фракции "Хаястан" Гегама Манукяна, его брат, так называемый "бывший первый заместитель командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики" Давит Манукян два дня назад связался со своими детьми. Также была предоставлена возможность связаться со своими родственниками Лёве Мнацаканяну, так называемому "бывшему министру обороны" сепаратистского режима.

Все эти факты еще раз наглядно показывают, что Азербайджан соблюдает все нормы и принципы международного права, требования международных конвенций. Однако страна вновь столкнулась с реакцией Запада, полной клеветы и обвинений.

Несмотря на то, что миссия ООН уже дважды посетила территории Азербайджана, и были созданы все необходимые условия для ее визита, совершенно неясно, что послужило поводом для антиазербайджанской пропаганды. Учитывая, что миссия ООН после визита в Карабах заявила, что не сталкивалась с какими-либо случаями этнических чисток, кризисов, насилия в отношении местных армянских жителей, что сейчас стоит за ведущимися в ООН дискуссиями против Азербайджана?

Представители покровительствующего армянам Запада, его проармянских институтов (ЮНЕСКО, ООН) не посещали регион ни на протяжении десятилетий оккупации азербайджанских земель, ни после освобождения территорий в результате 44-дневной войны. На глазах ООН разрушалось все, что было как-то связано с Азербайджаном - наше культурное и религиозное наследие уничтожалось, города и деревни стирались с лица земли, но ни одна миссия не посещала эти районы, чтобы увидеть эти факты.

Некоторые из тех, кто совершил эти преступления, естественно, были арестованы в Карабахе. Но в ООН не обсуждаются преступления, убийства, вандализм, совершенные ими на азербайджанских территориях, наоборот, ищутся способы давления на Азербайджан.