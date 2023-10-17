Офис в Ханкенди никогда не был привязан к Армении - МККК

БАКУ/Trend/ – Офис Международного Комитета Красного Креста в Ханкенди никогда не был привязан к Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

По ее словам, офис и в настоящее время продолжает функционировать.

"Офис в Ханкенди никогда не подчинялся и не будет подчиняться Армении. В годовых отчетах МККК Карабах всегда отмечался как территория Азербайджана", - добавила И.Гусейнова.

Отметим, что МККК проводит информационную сессию для журналистов.