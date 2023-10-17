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Представители дипломатических корпусов находятся с визитом в Физули

Политика Материалы 17 октября 2023 11:42 (UTC +04:00)
Представители дипломатических корпусов находятся с визитом в Физули

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – По случаю "Дня города Физули" был организован визит аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатических корпусов в город Физули.

Как сообщает во вторник Trend, в визите принимают участие около 70 дипломатов и 30 послов. Представители дипкорпусов примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню города.

В то же время они на месте ознакомятся со строительно-восстановительными работами, проводимыми в городе Физули после освобождения от оккупации. Также запланировано посещение гостями концертной программы, посвященной Дню города.

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