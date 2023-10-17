МККК о сепаратистах, содержащихся в следственном изоляторе в Баку

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) внес ясность в вопрос касательно проведения встречи с армянами, задержанными после локальных антитеррористических мероприятий.

Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что в связи с этим ведутся переговоры с соответствующими структурами.

Напомним, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывший так называемый "президент" сепаратистов Араик Арутюнян, Рубен Варданян, Давит Манукян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Бако Саакян, Леви Мнацаканян, Аркадий Гукасян были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.