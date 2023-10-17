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Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 17 октября 2023 14:27 (UTC +04:00)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ – В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"В Азербайджане находятся группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Отметим, что совместные тактические учения, запланированные на 23-25 октября, пройдут по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории",- говорится в сообщении ведомства.

Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
Состоятся совместные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)
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