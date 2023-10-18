Организация тюркских государств поздравила Азербайджан с Днем восстановления независимости (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Организация тюркских государств (ОТГ) поделилась публикацией в связи со Днем восстановления независимости Азербайджана, который отмечается 18 октября.

Как сообщает в среду Trend, публикация была опубликована на странице ОТГ в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

"По случаю 32-й годовщины восстановления независимости одного из наших государств-членов – Азербайджана, мы передаем сердечные поздравления правительству и народу братского Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". 18 октября этого года исполняется 32 года восстановления независимости страны.

На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне независимости", который был в тот же день утвержден Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно данному закону, 18 октября - День государственной независимости переименован в День восстановления независимости.