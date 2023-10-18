Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан поддерживает борьбу палестинского народа за государственность - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 18 октября 2023 18:19 (UTC +04:00)
Азербайджан поддерживает борьбу палестинского народа за государственность - Джейхун Байрамов

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ – Азербайджан привержен исламской солидарности, поддерживает борьбу палестинского народа за государственность, решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, со столицей палестинского государства в Восточном Иерусалиме, в соответствии с нормами международного права, а также резолюциями ООН.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров.

Было подчеркнуто, что новости о возможном расширении географии конфликта вызывают обеспокоенность, и отмечена важность совместных усилий международного сообщества против шагов, угрожающих мирным переговорам.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости