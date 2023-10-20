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В Азербайджане устанавливаются требования к использованию гражданских БПЛА

Политика Материалы 20 октября 2023 17:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливаются требования к использованию гражданских БПЛА

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ – В Азербайджане устанавливаются требования к проектированию, производству и использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", обсужденном сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

В законопроекте, в частности, регламентируются вопросы обеспечения участниками операций по системам беспилотных летательных аппаратов безопасности лиц, не являющихся участниками операций по системам беспилотных летательных аппаратов, находящихся в воздухе и на земле, а также имущества.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.

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