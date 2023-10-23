Участие нерегиональных стран никаких проблем на Южном Кавказе не решит - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Участие нерегиональных стран никаких проблем на Южном Кавказе не решит.

Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сегодня в Тегеране на заседании министров иностранных дел в формате "3+3", сообщает в понедельник Trend.

По его словам, это даже может еще больше осложнить ситуацию.

Абдоллахиян отметил, что основной целью формата "3+3" является участие стран региона и усиление совместного сотрудничества для решения внутрирегиональных проблем.

"Напряженность на Южном Кавказе уже позади. Появилась большая возможность для стран региона. Настала очередь мира, сотрудничества и развития. Надеемся, что на следующих заседаниях мы станем свидетелями активного и конструктивного участия также дружественной Грузии", - сказал он.

Отметим, что в Тегеране началась встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении.

Напомним, что первое заседание в формате "3+3" состоялось в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел.