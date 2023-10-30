Вопрос о содержащихся в плену в Армении двух азербайджанцах обсужден с комиссаром Совета Европы

БАКУ/Trend/ – Вопрос о гражданах Азербайджана, содержащихся в плену в Армении, был поднят перед комиссаром Совета Европы по правам человека, который недавно находился с визитом в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своей речи перед журналистами заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

"Ожидаем в скором времени получить новую информацию", - подчеркнула С.Алиева.

Напомним, что из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на границе Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией пропали без вести военнослужащие министерства обороны Азербайджана - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Позже стало известно о так называемом "судебном процессе" в Армении против взятых в плен Бабирова Агшина и Ахундова Гусейна, а также о том, что было принято так называемое "решение" об аресте Агшина Бабирова.

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