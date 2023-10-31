Из России в Азербайджан экстрадированы 4 лица, объявленных в международный розыск

БАКУ/Trend/ – Обеспечена экстрадиция из России в Азербайджан 4 лиц, объявленных в международный розыск.

Об этом во вторник Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"В соответствии с требованиями Конвенции от 07.10.2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики - Габиба Калтаева, Магеррама Мириева, Рашада Тагиева и Джамшида Бадирзаде были удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В связи с выявлением обоснованных подозрений в причастности Хабиба Калтаева к вооруженным конфликтам и боевым учениям, проводимым за пределами Азербайджанской Республики под видом распространения религиозных сект и исполнения религиозных обрядов, Магеррама Мириева - к хулиганству, Рашада Тагиева и Джамшида Бадирзада - к мошенничеству с причинением значительного ущерба, упомянутые лица были привлечены в качестве обвиняемых, а также объявлены в международный розыск за укрывательство от следствия.

Вышеуказанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и 30.10.2023 года доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

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