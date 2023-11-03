В парламенте Азербайджана проходит обсуждение госбюджета на 2024 год

БАКУ/Trend/ – На заседании совместных комитетов Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как сообщает в пятницу Trend, обсуждения проходят на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

В обсуждениях принимают участие председатели и члены соответствующих комитетов, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева и другие гости.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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