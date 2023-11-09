Генсек ОТГ поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поздравил государство и народ Азербайджана по случаю 9 ноября – Дня Государственного флага Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, по этому случаю Кубанычбек Омуралиев разместил публикацию на своей странице в соцсети X.

Отметим, что флаг, являющийся одним из официальных символов Азербайджанской Республики (наряду с гимном и гербом), впервые был утвержден 9 ноября 1918 года Советом министров Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке. 18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила ее атрибуты, в том числе государственный флаг.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

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