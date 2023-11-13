Президент Ильхам Алиев: Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению

БАКУ/Trend/ - Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

Глава государства подчеркнул, что Армения не выполнила обязательств, вытекающих из Заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного после 44-дневной Отечественной войны. Так, Армения не только не вывела свои вооруженные силы с территории Карабаха, но даже целенаправленно использовала эту территорию для переброски военной техники, личного состава вооруженных сил и мин. Кроме того, Армения не выполнила своих обязательств по созданию сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчываном.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эти вопросы остались уже в прошлом. В настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки. Глава государства сказал, что после 44-дневной Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой мирного договора и принципами, составляющими его основу. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией.

Глава государства заявил, что хотя Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи.