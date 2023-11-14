Омбудсмен Азербайджана встретилась с президентом ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пиа Кауман.

Как сообщили во вторник Trend в Аппарате омбудсмена, во встрече также приняли участие председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, заместитель председателя Хикмет Бабаоглу, член делегации Азербайджана в ПАСЕ Кямал Джафаров, посол Азербайджана в Австрии и постоянный представитель при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли.

Сабина Алиева на встрече рассказала о мандате омбудсмена, деятельности в области защиты прав и свобод человека.

Она упомянула о внесенных изменениях в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" и подчеркнула важность надежной защиты прав человека.

Омбудсмен довела до сведения гостей, что в рамках мандата Национального превентивного механизма осуществляются посещения лиц, содержащихся в учреждениях, которые они не могут покинуть по собственному желанию, гарантируются права и свободы каждого, независимо от языка, религии, расы и другой принадлежности, не допускается дискриминация.

Говоря о политике оккупации и террора Армении в отношении Азербайджана, С.Алиева отметила, что в результате Второй Карабахской войны азербайджанские земли были освобождены от оккупации, и в настоящее время на этих территориях ведутся восстановительно-строительные работы, осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Омбудсмен подчеркнула, что в Первой Карабахской войне пропало без вести около 4 000 азербайджанцев, о судьбе которых Армения до сих пор не предоставила никакой информации.

Говоря о минном терроре, совершенном Арменией на освобожденных от оккупации территориях, Сабина Алиева отметила, что, несмотря на неоднократные обращения, точные карты минных полей не были переданы Азербайджану, установленные мины представляют угрозу для жизни людей, препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Омбудсмен сообщила, что в ходе проводимых на этих территориях работ по разминированию и восстановительно-строительных работ были обнаружены массовые захоронения, принадлежащие азербайджанцам, структурой были проведены следственные миссии, подготовлены специальные отчеты об обнаруженных массовых захоронениях, а также о минном терроре Армении, которые были направлены в международные организации, зарубежным омбудсменам и национальным институтам прав человека.

Она также отметила, что обеспечение и защита прав и свобод граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, постоянно находится в центре внимания, им даются разъяснения о способах обращения к омбудсмену.

Сабина Алиева подчеркнула важность защиты прав азербайджанцев, принудительно выселенных с территории Армении, и призвала ОБСЕ предпринять соответствующие шаги в этом направлении в рамках своего мандата.

Выступившие на встрече Азиз Алекберли, Хикмет Бабаоглу, Кямал Джафаров и один из свидетелей Ходжалинского геноцида рассказали о принудительном выселении азербайджанцев с территории Армении, о преступлениях, совершенных против граждан Азербайджана. Гостям была представлена обширная информация о переселении в свое время более 300 тысяч азербайджанцев из Армении, грубом нарушении их фундаментальных прав и свобод, разрушении исторических, религиозных, культурных памятников, принадлежащих азербайджанцам.

Было отмечено, что Азербайджаном были выдвинуты инициативы по обеспечению стабильного мира в регионе, созданию благоприятных условий для совместной жизни в будущем, но Армения не предприняла никаких шагов в направлении миростроительства в регионе, обеспечения прав азербайджанцев на возвращение.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между структурами.

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