США финансируют сепаратистский режим - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - США как сторона, поддерживающая сепаратистский режим, официально финансирующая его, будучи единственной страной, которая регулярно организует их поездки в США и встречи с официальными лицами США, также несет ответственность за непредотвращение применения подхода двойных стандартов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

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