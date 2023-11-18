Необоснованные претензии Армении к Азербайджану в очередной раз опровергнуты в правовой плоскости - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Решение, принятое Международным судом 17 ноября 2023 года с целью определения дополнительных временных мер в отношении применения Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", еще раз опровергло необоснованные претензии Армении к Азербайджану в правовой плоскости.

Как сообщает в субботу Trend, об этом упомянула Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в своем заключении по решению Международного суда от 17 ноября 2023 года.

"Помимо того, что большинство обвинительных претензий, выдвинутых против нашей страны на различных платформах, были отвергнуты Международным судом, еще раз подтверждено отсутствие какой-либо фактологической основы для этих претензий.

Толерантность в Азербайджане имеет прочные основы, богатые традиции, глубокие исторические и культурные корни. На государственном уровне уделяется внимание обеспечению прав и свобод людей разных национальностей и религий, проживающих в нашей стране, культурному разнообразию, правилам сосуществования, их развитию и гармонизации. Со стороны Азербайджанского государства постоянно звучат призывы заявить о своей приверженности международно-правовым обязательствам в связи с обеспечением прав жителей Карабаха армянского происхождения, заявлено о высоком уровне обеспечения безопасности и удовлетворения гуманитарных потребностей этих лиц, предпринимаются практические шаги в направлении реинтеграции жителей армянского происхождения.

Аппарат омбудсмена Азербайджанской Республики осуществляет деятельность в области обеспечения прав и свобод каждого человека, проживающего в нашей стране, независимо от национальности, религии, расы, этнической и иной принадлежности.

Вопрос обеспечения и защиты прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, закрепленных национальным законодательством и международными документами, также постоянно находится в центре внимания омбудсмена", - отметила С.Алиева.

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