Главным интересом для ЕС является заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Главным интересом для Евросоюза является заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в понедельник Trend, об этом армянским СМИ сказал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Для нас ключевым приоритетом является достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном. Важнее всего то, чтобы произошло реальное улаживание отношений между этими странами. Где в итоге будет подписано соглашение - это второстепенно", - отметил он.

Клаар подчеркнул, что на данный момент ЕС не видит реальных причин, препятствующих прогрессу в процессе урегулирования.

Напомним, что, выступая на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил что Азербайджан и Армения смогли договориться по основным принципам мирного договора.

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