Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"На 12-й конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся 25 сентября 2023 года в столице Государства Катар городе Доха, город Шуша - культурная столица Азербайджана была объявлена «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год. Данное решение является выражением особого почтения к Шуше, которая, являясь одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в полной мере олицетворяет богатство исламской культуры и сыграет особую роль в дальнейшем расширении взаимных отношений сотрудничества, став новым символом солидарности исламского мира.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1.подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год;

1.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.