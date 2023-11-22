Отчеты о массовых захоронениях будут переданы в международные институты и суды - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Приглашенные иностранные эксперты поделятся своими знаниями и навыками с представителями государственных структур. Известно, что Азербайджан уважительно относится ко всем международным правам, нормам и принципам. К сожалению, мы не видим такого уважения к Азербайджану. Хотя одной из стран, наиболее пострадавших от минного террора, является именно Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на проходящем сегодня в Нахчыване семинаре на тему "Практические аспекты защиты прав особых категорий лиц в рамках международного гуманитарного права" .

"За почти тридцать лет мы не смогли получить информацию о судьбе около 4 тысяч наших соотечественников, хотя обратились во все учреждения. Среди них значительное количество женщин и детей. На освобожденных от оккупации территориях были обнаружены массовые захоронения, в которых выявлены факты пыток над найденными человеческими останками. Мы считаем, что организация таких конференций, семинаров, а также проведение их в Нахчыване крайне важны. Благодаря этим конференциям мы получаем возможность прямо и непосредственно доносить свой правый голос до общественности", - сказала Сабина Алиева.

Омбудсмен упомянула, что на сегодняшний день в международные органы и суды представлены отчеты, соответствующие 18 международным критериям. Два из них - это отчеты о минном терроре и о пропавших без вести лицах.

"И мы можем сказать, что ответ нас удовлетворяет. Наш следующий отчет будет посвящен всем обнаруженным массовым захоронениям", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Нахчыване проходит семинар на тему "Практические аспекты защиты прав особых категорий лиц в рамках международного гуманитарного права", организованный совместно Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики и представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!