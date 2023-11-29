Джейхун Байрамов обсудил перспективы расширения существующих отношений с генсеком МИД Алжира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в Азербайджане генеральным секретарем министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Лунесом Маграманом.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече глав МИД двух стран прошел обмен мнениями о перспективах расширения существующих отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность политического диалога между двумя странами, механизма консультаций, межпарламентского сотрудничества и взаимных визитов на высоком уровне.

"На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной, здравоохранительной и других сферах, а также по вопросам сотрудничества в региональных и многосторонних форматах.

Было отмечено, что инициативы, выдвинутые в период председательства Азербайджана в рамках Движения неприсоединения, сыграли важную роль в возрождении движения.

Была подчеркнута важность избрания Алжира непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а также важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе встречи алжирская сторона была проинформирована об истории агрессии против Азербайджана и видении Азербайджана касательно установления прочного мира в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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