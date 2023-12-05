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Региональная безопасность является важным элементом в диалоге между Азербайджаном и РФ – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 5 декабря 2023 11:19 (UTC +04:00)
Региональная безопасность является важным элементом в диалоге между Азербайджаном и РФ – Джейхун Байрамов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Важным элементом в диалоге между Азербайджаном и Россией всегда являются вопросы региональной безопасности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Это и вопросы постконфликтной нормализации [между Азербайджаном и Арменией], а также более широкие региональные форматы – формат «3+3». Последняя встреча в этом формате была 23 октября в Тегеране. Я думаю, что эти и иные вопросы будет возможность сегодня подробно обсудить», - сказал он.

Отметим, что 4 декабря Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета министров иностранных дел прикаспийских стран.

В ходе визита запланировано выступление министра на заседании и проведение двусторонних встреч.

Сегодня в Москве пройдет заседание министров иностранных дел прикаспийских стран под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В заседании запланировано участие министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

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