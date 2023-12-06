Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент

БАКУ /Trend/ - «Два с половиной года назад, когда мы восстановили свой суверенитет, мы увидели, что в Карабахе находится большой армянский контингент. Они игнорировали все принципы международного права».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Мы надеялись, что этот вопрос будет решён. Мы понимали, что это ненормальная ситуация, и после окончания Второй Карабахской войны наша позиция была ясной. У людей, живущих в Карабахе, есть два выбора – либо они становятся гражданами Азербайджана и для них создаются все правовые рамки, либо они выбирают другое место жительства. Другого пути не было», - сказал глава государства.