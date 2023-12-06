Президент Ильхам Алиев: Мы делаем все возможное, чтобы создать максимально благоприятные жизненные условия для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы создать максимально благоприятные жизненные условия для вынужденных переселенцев, они этого заслуживают. Они также испытали психологическую травму.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Мы хотим, чтобы этот процесс пошел ускоренными темпами. Но мы понимаем, что нужно добиться этого опираясь на лучшие традиции архитектурной практики, на основе лучших технологий, применения зеленых технологий, а также создания лучших условий», - подчеркнул глава государства.