Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами. Наше партнерство не ограничивается энергетикой. Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Напомнив, что он регулярно посещает Грузию, а грузинский премьер-министр приезжает в Азербайджан, и что во время этих встреч обсуждаются очень важные вопросы, глава государства отметил: «Мы полностью понимаем желание Грузии вступить в Европейский Союз, я желаю грузинским друзьям успехов в этом начинании и поздравляю их с присвоением Грузии статуса».