Президент Ильхам Алиев: Наше внутреннее положение не зависит от внешних факторов

БАКУ /Trend/ - Ситуация в Азербайджане стабильна. Наше внутреннее положение не зависит от внешних факторов. Конечно, процессы, происходящие за пределами наших границ, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы всегда должны это учитывать.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Что касается внутренних рисков, у нас нет серьезных угроз и вызовов. Мы реализуем проекты, необходимые для эффективной защиты наших территорий и границ, чтобы застраховать себя от каких-либо внешних рисков», - отметил глава государства.